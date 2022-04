Recco – Dopo lo stop di due anni a causa della pandemia, si ricomincia il 18 aprile a Megli con la “Sagra delle focaccette”, giunta alla cinquantesima edizione.

La manifestazione prende il via lunedì di Pasquetta per proseguire da giovedì 21 fino a culminare domenica 24 aprile, con la solennità patronale di Nostra Signora delle Grazie. Sarà l’occasione per tornare a gustare una delle più prelibate specialità gastronomiche della tradizione recchelina: le focaccette al formaggio, che domenica 24 aprile saranno distribuite anche gratuitamente dalle ore 15.30 alle ore 18.

In programma anche la pesca di beneficenza, il super tombolone, una marcia riservata ai bambini e la quarantesima edizione della “Marcia delle focaccette”, “Memorial Don Lupo” (sabato 23 aprile).

Con il patrocinio della “Città di Recco” Previsto anche un servizio navetta gratuito, nei giorni di lunedì e domenica pomeriggio, dalla zona taxi in centro a Recco per raggiungere Megli, dalle ore 14.30 alle 18.

“Alla luce dei due anni di stop forzato a causa della pandemia, l’attesa per questa cinquantesima edizione della sagra è ancora maggiore – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle tradizioni locali Francesca Aprile – gli eventi che tradizionalmente animano il territorio sono già in fase di programmazione. La voglia del volontariato di rimettersi in gioco è tanta e i due anni di difficolta imposte dal Covid sono diventati anche un modo per riorganizzarsi, aggiornare le pratiche e formare i volontari per ripartire con più slancio”.

(Foto Facebook)