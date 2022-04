Genova – Maxi incidente sull’autostrada A7 Genova – Milano e ancora code e disagi per automobilisti e trasportatori.

Intorno alle 16,30 due mezzi pesanti ed un camper si sono scontrati per cause ancora da accertare al km 109.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma nell’impatto la carreggiata è rimasta ostruita dai mezzi coinvolti e si sono formate code e rallentamenti tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Milano.

Sul tratto sono presenti diversi cantieri con riduzione di carreggiata ad una sola corsia.