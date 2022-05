Genova – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente capitato questo pomeriggio in via delle Ginestre dove un’auto con a bordo una persona è precipitata nel giardino privato di un’abitazione.

Per cause ancora in fase di accertamento, una persona a bordo della sua automobile, modello Smart, forse per una manovra errata, è finita nel giardino di un’abitazione privata di un palazzo.

Solo per caso, al momento dell’incidente nel giardino non si trovava nessuno.

Illesa la persona a bordo del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per recuperare l’automobile.

Con loro anche gli agenti della Polizia Municipale che nelle prossime ore dovranno stabilire le cause dell’incidente.

L’incidente non sembra abbia coinvolto altri mezzi.