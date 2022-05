Una nuova perturbazione è in avvicinamento alla Liguria e porterà nuvole e precipitazioni a partire dal pomeriggio di oggi, specie nelle zone interne.

Il maltempo dovrebbe interessare la Liguria sino a venerdì con un miglioramento parziale nella giornata di sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 5 maggio 2022

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso o velato su tutta la regione con il sole che potrebbe essere visibile come dietro un vetro smerigliato.

Prime piogge sulle Alpi Liguri attorno a mezzogiorno.

Tra il pomeriggio e la serata deciso aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto ovunque in serata.

Piogge deboli lungo le coste, moderate con qualche rovescio nelle aree interne.

Venti deboli da sud-est al mattino e nel primo pomeriggio, deboli da nord in serata.

Mari generalmente poco mosso.

Temperature in aumento le minime, in lieve calo le massime

Costa: min +12/15°max +17/21°C

Interno: min 4/+8°C, max +13/17°C

Venerdì 6 maggio 2022

Tempo perturbato nelle aree interne con rovesci anche intensi in mattinata, ma in attenuazione nell’arco del giorno. Lungo le coste nubi irregolari con schiarite alternate a piovaschi in attenuazione dopo mezzogiorno.

Venti da moderati a forti tra nord e nord-est

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature pressoché stazionarie.

Tendenza per sabato 7 maggio 2022

Nubi sparse con belle schiarite lungo le coste e qualche piovasco nell’entroterra. Ventilazione moderata da nord-est:

Mare in genere poco mosso.