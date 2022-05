Genova – Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, il progetto definitivo della prima fase dell’intervento di riqualificazione dell’ex area ferroviaria, propedeutica alla realizzazione di impianti sportivi nell’area adiacente a via del Campasso.

Un investimento da 6,35 milioni di euro, finanziato dal Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede la sistemazione e la rifunzionalizzazione adiacente al nuovo parco ferroviario del Campasso – che rientra nei lavori del nodo ferroviario del Terzo Valico per l’alta velocità e capacità Genova-Milano -, come previsto dal masterplan dell’architetto Boeri, per la trasformazione della zona a vocazione pubblica, in particolare con la realizzazione di servizi e impiantistica sportiva.

La sistemazione dell’area ha, come primo step, la distribuzione delle terre e rocce da scavo attualmente abbancate su una superficie di circa 30.000 metri quadri, tra il parco ferroviario e la viabilità di via Campasso ed è funzionale anche alla realizzazione della nuova viabilità che collegherà via del Campasso con Brin. L’area interessata dai lavori per la sistemazione dell’ex parco ferroviario, la nuova viabilità e il collegamento con il Cerchio Rosso, sarà disponibile in forza di iniziale comodato gratuito da RFI a favore del Comune, e successivamente oggetto di trattativa per la definitiva acquisizione.