Recco – Ha perso il controllo dell’auto forse a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia e si è schiantata contro il guard rail. Incidente stradale, questa mattina, poco prima delle 6 nei pressi dell’uscita di Recco sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

Alla guida del veicolo c’era una donna che fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine e l’automobilista è stata condotta in ospedale per accertamenti ma in codice verde.

Indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma sembra che non siano coinvolti altri veicoli.

Lievi i disagi per il traffico.