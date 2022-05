Triora – Ennesimo incidente in mountain bike lungo i sentieri della Liguria. Questa volta un biker inglese di 46 anni è morto, ieri pomeriggio, dopo essere precipitato in un dirupo lungo il percorso da Corte a Molini di Triora, in Valle Argentina.

L’uomo era in compagnia di alcuni amici appassionati di mountain bike quando è scivolato lungo un tratto in discesa ed è rotolato giù da un dirupo compiendo un volo di una ventina di metri sulle rocce sottostanti.

Nell’impatto, violentissimo, il biker inglese ha riportato traumi e ferite e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Sul posto, chiamati dai compagni di escursione, sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino e della Croce Verde di Arma di Taggia e subito si è tentato di stabilizzare il biker che poco dopo è andato in arresto cardiaco.

Il volo in elicottero verso il più vicino ospedale si è rivelato inutile. Il 46enne inglese è morto per le terribili ferite riportate.

L’ennesimo incidente in mountain bike riapre la discussione sulle norme di sicurezza in cui viene svolto questo sport. I sentieri su cui sfrecciano le mountain bike sono spesso gli stessi su cui camminano gli escursionisti ed appare evidente che la “convivenza” sia impossibile.

Inoltre il numero degli appassionati e l’espansione del fenomeno, ottima opportunità turistica extra stagionale per la Liguria, andrebbe regolamentato con la creazione di percorsi protetti.

Secondo molti osservatori occorrerebbe creare dei percorsi per gli appassionati sulla falsa riga delle piste da sci e che prevedano tutte le misure di sicurezza previste per chi scia e per le piste.

