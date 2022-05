Genova – Ultimi preparativi, nell’ex mercato di corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso, per la nuova apertura del punto vendita di Kebhouze, la catena di Fast Food di Gianluca Vacchi, influencer e volto molto noto sui social.

L’inaugurazione ufficiale ci sarà domani, mercoledì 11 maggio, alle 11,30 e non è escluso che ad inaugurare la nuova sede ci sia proprio l’imprenditore famoso per i suoi “balletti” e per la stravaganza della sua vita social.

La curiosità per l’evento cresce soprattutto la dove Vacchi è ben conosciuto e per domani è attesa una gran folla per l’evento.

L’apertura di Kebhouze arricchisce ancor di più la già straordinaria offerta commerciale di fast food e bar e ristoranti che stanno aprendo nel centro occupato un tempo dal Mercato Ortofrutticolo di Genova.