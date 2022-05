Mignanego – Ancora piccoli animali uccisi da un cane lasciato libero nel bosco. Questa volta è successo a Mignanego dove due piccoli leprotti sono stati azzannati.

I volontari dell’Enpa sono stati allertati da una persona che li ha trovati feriti ma all’arrivo per uno di loro non c’era già più niente da fare, mentre il secondo versava in condizioni critiche ed è deceduto dopo qualche ora al CRAS.

“Vorremmo non dover più scrivere post del genere – scrive Enpa su Facebook – ma sembra che a nulla servano i nostri numerosi appelli ai possessori di animali domestici. Troppo spesso ci viene chiesto – a volte con le lacrime agli occhi – di salvare la vita a creature selvatiche rimaste vittima del gatto o cane di turno. Noi del CRAS daremo sempre il massimo per salvare la vita a un animale ferito, ma non possiamo fare i miracoli. Quello che invece possiamo fare è continuare a chiedervi di avere più riguardo per la fauna selvatica, controllando il proprio animale domestico, affinché si presentino sempre meno situazioni del genere – fino a non doverne patire più”.

I volontari dell’Enpa sono sempre più oberati di richieste e di interventi e chiedono un aiuto a chi può contribuire, anche con piccole somme, a garantire il servizio offerto gratuitamente alla cittadinanza.

(Foto Enpa Genova)