La Spezia – Sono conosciuti nelle questure di gran parte d’Italia come i “ladri dell’abbraccio” per la tecnica utilizzata per derubare sopratutto anziani stringendoli tra le braccia in un finto gesto di affetto. Due cittadini rumeni, una coppia di 30 e 24 anni sono stati identificati ed arrestati dopo l’ultimo furto compiuto a Sarzana, proprio nelle vicinanze di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso la scena.

La donna, in particolare, si è abbassata la mascherine per pochi istanti prima di derubare un anziano di una collana d’oro con la solita tecnica.

Dopo la denuncia dell’anziano è stato possibile risalire alla telecamera ed alle riprese che hanno fornito elementi utili all’arresto dei malviventi.

I due hanno colpito a Firenze, Livorno, Latina e Foggia e l’ultimo colpo di Sarzana, in provincia di la Spezia gli è stato fatale.

A loro carico diversi precedenti per fatti analoghi.