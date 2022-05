Genova – E’ stata presentata ieri sera allo Scalo di Quinto la squadra che sostiene l’elezione a presidente del Municipio IX Levante di Serena Finocchio, classe 1985, già consigliere nell’ormai terminato ciclo amministrativo.

“Ci candidiamo a rappresentare l’alternativa a 5 anni di immobilismo” è la dichiarazione programmatica che ha aperto la presentazione, alla presenza del candidato sindaco Ariel Dello Strologo, della squadra della coalizione progressista.

Una squadra composta di uomini e donne, espressione delle quattro liste di Partito Democratico-Articolo Uno-PSI, Movimento 5 Stelle, Genova Civica e Europa Verde con Sansa-Linea condivisa che unisce esperienza e innovazione, aprendosi alle realtà del territorio.

“In queste settimane – ha spiegato Serena Finocchio – non abbiamo smesso di ascoltare le persone del nostro territorio, abbiamo aperto un punto di ascolto in Piazza Sturla per raccoglierne segnalazioni, le critiche, gli spunti, costruendo un programma partecipato che non si limita alla presa di distanza dall’amministrazione di destra, ma che rappresenta un’alternativa valida per il Municipio IX Levante”.

“Il Levante – prosegue la candidata alla Presidenza – negli ultimi 5 anni, al di là delle promesse, non ha visto portare al termine alcun progetto. Salvo qualche taglio di nastro per progetti riconducibili alle precedenti amministrazioni di centrosinistra”.

“Saremo ogni giorno tra le strade dei quartieri del nostro Municipio per convincere coloro che non si riconoscono nell’amministrazione di destra di questi anni che può esserci un’alternativa per il nostro territorio, lavorando al fianco della cittadinanza attiva per sopperire alle mancanze di questi ultimi anni”, conclude Serena Finocchio.