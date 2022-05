Genova – Inizio giornata ancora difficile sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce dove si registrano nuove code per i cantieri in atto.

Coda di 3 chilometri segnalata in direzione Genova tra il bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone e 2 km di coda, in direzione nord, tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone

I disagi sono ancora causati dal cantiere per il ripristino della galleria dove si è registrato un incidente alcuni giorni fa.