Genova – Anche il secondo test “di controllo” ha escluso che la giovane ricoverata all’ospedale San Martino in isolamento sia affetta da vaiolo delle scimmie come si era temuto in proncipio.

A confermare la negatività l’istituto Spallanzani di Roma che, come nel caso del Covid, coordina le difese sanitarie dell’emergenza vaiolo.

A comunicarlo ufficialmente, dopo il promo test negativo di ieri, l’infettivologo Matteo Bassetti che segue il caso sin dalle prime ore.

La giovane di 24 anni era rientrata da un viaggio alle Canarie dove si è scoperto un focolaio di infezione e presentava sintomi che hanno fatto pensare al primo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria.

Le analisi hanno invece smentito la possibile infezione e ora la giovane verrà sottoposta ad altri esami medici di approfondimento.