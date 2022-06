Genova – Ha cercato una strada alternativa per sfuggire al caos del traffico e rispettare i tempi di consegna ma è rimasto intrappolato sulla strada che porta a Scarpino. Sfortunato protagoniste dell’ennesima disavventura legata al traffico è un trasportatore che ha imboccato la strada per Scarpino per cercare di evitare code ed intasamenti che puntualmente si verificano a Genova.

L’uomo, forse tradito dal GPS non settato per la guida di un mezzo pesante, si è ritrovato tra le curve sempre più strette e in pendenza e ha preferito fermarsi e chiamare aiuto.

Le forze dell’ordine lo hanno raggiunto ed aiutato a compiere le necessarie manovre per uscire dalla brutta situazione.

Il mezzo pesante è poi rientrato sulla viabilità cittadina, diretto a Bolzaneto per rientrare in autostrada.

(nella foto di Archivio uno dei tanti Tir bloccati sulle strade della Liguria)