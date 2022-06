Genova – Torna il tradizionale appuntamento con la festa e il falò di San Giovanni Battista.

Tra tradizione, devozione, folklore, visite guidate e musica la città di Genova si prepara per celebrare questa importante ricorrenza, in una magica atmosfera tra le vie del suo centro storico.

I festeggiamenti iniziano la sera del 23 giugno con la notte di San Giovanni, dove potrete partecipare al tradizionale Ghost Tour e a seguire un concerto dedicato agli U2. In attesa dell’accensione del falò di San Giovanni, la serata si animerà con un Dj set di Roby Rocca.

Il 24 giugno, si tiene invece la scenografica e solenne processione delle antiche Confraternite genovesi, dette “Casacce”, in cui l’Arca Argentea con le ceneri del Santo viene portata dalla Cattedrale di San Lorenzo, fino al vicino Porto Antico. Una volta giunta al Porto Antico, la processione si ferma per la benedizione del mare e della città impartita dall’Arcivescovo di Genova.