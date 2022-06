Genova – L’AlbaroNervi torna ad alzare un trofeo dopo lo stop imposto dalla pandemia, dopo essersi salvati in Lega Pro arriva la vittoria nel campionato under22 di PallanuotoItalia.

Questa cavalcata porta il nome di Valerio Pennisi Sidoti al suo terzo di titolo nella panchina dell’Albaro Nervi e dei suoi ragazzi Atleti

Cristiano Gustinelli, Davide Calandriello, Pietro Gueli, Andrea Simoni, Marco Doretti, Edoardo Marenco, Maksim Gherardi, Luca Crupi, Enrico Mongiardino, Matteo Canova, Dario Gjurra, Cristiano Gustinelli, Mattia Vedrini, Samuele Scorza.

Un appunto per Davide Calandriello che si aggiudica la classifica cannonieri per l’under22 con 31 goal.