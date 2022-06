Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di 26 anni travolto ieri pomeriggio da un’auto mentre attraversava la strada in via Soliman, nel quartiere di Sestri ponente.

Il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso (il più grave) per un grave trauma cranico-facciale e i medici si sono riservati la prognosi.

Ancora in corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente ma si tratta dell’ennesimo caso di un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada.

Una casistica che semafori intelligenti (peraltro del tutto assenti a Ponente) e tutor (idem) non ha scalfitto nei numeri generali, riversando invece un fiume di sanzioni sugli automobilisti e sui motociclisti.