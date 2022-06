La Spezia – Ponte Thaon di Revel chiuso per una settimana a causa di lavori di manutenzione

Il ponte che consente il passaggio verso il Molo Mirabello, verrà chiuso al traffico pedonale da lunedì 20 giugno a venerdì 24 giugno dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Ciò si è reso necessario per consentire i lavori programmati dal Piano di Manutenzione dell’Autorità di Sistema Portuale.

Le aperture del ponte, per il passaggio delle imbarcazioni, saranno comunque garantite, grazie al coordinamento con la Marina Militare.