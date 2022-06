Genova – Non inizia bene neppure questa settimana sulle autostrade attorno al capoluogo. A causa di un veicolo fermo in avaria si registra coda, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra i caselli di Genova Prà e Genova Pegli in direzione centro.

Coda viene segnalata anche sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, a causa di lavori.