Genova – E’ stato arrestato l’uomo che avrebbe investito due motociclistici all’uscita del casello autostradale di Recco, ferendoli in modo grave e allontanandosi poi senza prestare soccorso.

Si tratterebbe di un uomo di 30 anni, residente a Recco, identificato e arrestato dagli agenti della Polizia Stradale grazie alle telecamere del casello e alla testimonianza di una persona.

Secondo quanto ricostruito, infatti, intorno alle 21 di sabato sera l’uomo avrebbe oltrepassato il casello autostradale guidando in modo spericolato e tamponando violentemente un’auto che, a sua volta, ha travolto una moto che la precedeva.

Per i due, marito e moglie, che viaggiavano in sella al mezzo a due ruote, l’impatto è stato violento: i due sono stati scaraventati a terra riportando gravi ferite. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso. L’uomo si trova in gravi condizioni e ancora in prognosi riservata.

Il 30enne alla guida dell’auto si è allontanato senza prestare soccorso.

Le indagini della Stradale hanno permesso di risalire al responsabile, arrestato ieri mattina per aver causato l’incidente e per non aver prestato soccorso ai feriti.