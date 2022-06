Inizio settimana con alta pressione ben salda sul Mediterraneo e condizioni stabili di bel tempo. Per martedì è invece previsto un temporaneo aumento delle infiltrazioni di aria più fresca in quota che determineranno un aumento dell’instabilità con possibili temporali nel pomeriggio.

Il bel tempo dovrebbe tornare già a partire da mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 27 giugno 2022

Giornata soleggiata ovunque con solamente il transito di alcune velature e la solita formazione di addensamenti innocui sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante nel pomeriggio.

Disagio da caldo nelle ore centrali della giornata.

Venti tra deboli e moderati da nord tra nottata e mattinata. Dal pomeriggio subentreranno le brezze di mare.

Mare generalmente poco mossi.

Temperature in aumento.

Costa: min 19/24°C, max 27/36°C

Interno: min 10/19°C, max 23/36°C

Martedì 28 giugno 2022

La giornata che inizierà con cielo generalmente poco nuvoloso. Successivo rapido aumento dell’instabilità da ponente verso levante già nel corso della mattinata.

Possibili fenomeni temporaleschi, più intensi nelle zone interne del centro-ponente.

Non si escludono locali sconfinamenti costieri anche se in maniera più attenuata.

Meno interessato il levante.

Dalla serata ritorneranno le condizioni di generale stabilità.

Venti inizialmente dai quadranti meridionali, si orienteranno dai quadranti settentrionali in serata con intensità moderata. Possibili colpi di vento nelle situazioni temporalesche.

Mare generalmente poco mosso sotto costa. Mosso al largo.

Temperature in generale calo.

Tendenza per mercoledì 29 giugno 2022

Ritorna il bel tempo ovunque con temperature in aumento