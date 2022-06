Liguria – Sciopero nazionale di 24 ore dei care giver (oss e infermieri) per la giornata di oggi, martedì 28 giugno 2022

Il sindacato SHC Sanità Human Caring ha proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori di tutti i settori pubblici, privati, terzo settore, RSA, RAA e IRCCS.

Asl 3 fa sapere che L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso.

Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.