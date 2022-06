Genova – Era appena sbarcato dal traghetto dalla Spagna, proveniente dal Marocco il trafficante individuato ed arrestato dalla Guardia di Finanza genovese.

L’uomo, alla guida dell’auto, è stato fermato per un controllo e il cane anti droga ha subito manifestato segni di agitazione che, per l’addestratore, è un allarme evidente.

Le verifiche in ingresso, al porto genovese, hanno permesso di individuare un trafficante di droga che aveva nascosto ben 41 chili di hashish nei doppi fondi ricavati nell’automobile.

L’uomo, di cittadinanza marocchina ma residente in Francia era arrivato da Tangeri, in Marocco, via Barcellona

I militari hanno eseguito l’ispezione avvalendosi del prezioso ausilio di un’unità cinofila antidroga inserita all’interno del dispositivo di controllo, al termine delle operazioni di smontaggio dell’autovettura, hanno scoperto 348 panetti di hashish per un peso complessivo di 41,08 chilogrammi, confezionati ad arte ed abilmente occultati all’interno delle paratie laterali del veicolo.

La droga rinvenuta nel corso delle attività, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali responsabili del traffico proventi illeciti stimati in oltre 300.000 Euro.

L’operazione si è conclusa con l’arresto del narcotrafficante per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e con il sequestro dei panetti di hashish rinvenuti nonché dell’autovettura utilizzata per l’illecito trasporto.

L’uomo è stato arrestato e rischia ora una condanna piuttosto pesante.