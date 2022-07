Genova – Cinghiali a spasso per le vie della città e polizia locale impegnata a seguirli per evitare possibili incidenti.

Una nottata di “passeggiate” per le numerose famiglie di cinghiali che ormai spadroneggiano nelle vie e nelle strade della città come se fossero in un bosco.

Intorno alle 3 di notte e sino alle 4, numerosi gli interventi della polizia locale in corso Torino, in corso Europa e in via Capri nel quartiere di Oregina.

In tutti i casi è stato diffuso un messaggio di allerta sul canale di emergenza GenovAlert per avvisare gli automobilisti del pericolo e per invitarli alla massima attenzione.

Cresce infatti il numero degli incidenti, a volte anche solo mancati, con i grossi ungulati sempre più abituati alla presenza di auto e moto e quindi sempre più imprevedibili rispetto ad improvvisi attraversamenti o a corse in mezzo alla strada.