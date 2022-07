Liguria – Ancora una mattinata di disagi per gli automobilisti e i trasportatori sulle autostrade liguri. L’autostrada A6 Savona – Torino è stata chiusa intorno alle 9 di questa mattina per la presenza di un animale che correva sulla carreggiata tra Millesimo e Ceva in direzione nord.

Sul posto è accorso il personale addetto alla sicurezza e l’animale è stato allontanato ma i disagi per la circolazione stradale sono stati pesanti per tutta la durata dell’intervento.

Disagi anche sull’Autostrada A7 Genova – Milano dove da mesi si lavora nel trato tra Bolzaneto e Busalla e tra Isola del Cantone e Busalla.

Il restringimento delle carreggiate provoca intasamenti e code che allungano sensbilmente i tempi di percorrenza e i disagi per automobilisti e trasportatori.

Code e rallentamenti anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno, a causa del restringimento di carreggiata per lavori tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova.

Questa mattina si sono registrate code di oltre 3 km.

Anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, coda e disagi per lavori tra Albenga e Andora in direzione Genova e tra l’allacciamento della A10 con la A7 e Genova Aeroporto in direzione ponente.