Genova – Hanno realizzato 150 polpetti di lana e in materiale tessile per i piccoli bambini ricoverati in terapia intensiva dell’ospedale Gaslini.

L’iniziativa è del Gruppo di Amici di San Fruttuoso che ha donato 150 creazioni a forma di polpetto, realizzati a mano da alcune volontarie, per la UOC Terapia intensiva Neonatale e Pediatrica diretta da Andrea Moscatelli

Uno studio danese nell’ospedale universitario Aarhus ha dimostrato che i polpi giocattoli riescono a calmare i bambini, e che comprimendo i loro tentacoli non solo riescono a respirare meglio, ma i loro battiti cardiaci diventano più regolari e aumenta il livello di ossigeno nel sangue.

Inoltre tenendo stretti i tentacoli i piccoli con molta meno probabilità tirano i tubi e i cavi dei monitor delle incubatrici.