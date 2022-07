Genova – Nel corso del fine settimana l’alta pressione tenderà a rinforzarsi ulteriormente sul Mediterraneo centro-occidentale. Sulla Liguria generali condizioni di stabilità con qualche nube dovuta ad un flusso umido meridionale nei bassi strati.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 15 luglio

Tra la notte ed il mattino della nuvolosità bassa, presente in mare aperto, potrà spingersi fino all’Imperiese orientale, al Savonese e localmente al Genovesato occidentale; mentre altrove cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la fascia costiera, a parte qualche locale addensamento più consistente sul Savonese. Della nuvolosità cumuliforme potrà interessare i rilievi delle zone interne, non si escludono locali rovesci sulle Alpi Liguri.

In serata nuovo aumento della nuvolosità bassa ad iniziare dal centro-ponente costiero.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali, nel pomeriggio possibili rinforzi sui versanti padani.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie od in leggero calo.

Costa: min 20/25°C, max 27/31°C

Interno: min 10/18°C, max 26/33°C

Sabato 16 luglio

Nella notte e nella prima parte di mattinata della nuvolosità bassa interesserà il centro-ponente, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove.

A seguire generale diradamento della nuvolosità, a parte la formazione di nubi cumuliformi sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale (ma con basso rischio di fenomeni).

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie.

Domenica 17 luglio

Mattinata con cieli in prevalenza poco nuvolosi; nelle ore pomeridiane formazione di rovesci sui rilievi delle zone interne.

Venti da moderati a deboli settentrionali.

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento.