Montoggio (Genova) – Ha già perso la patente e rischia pesanti sanzioni e di dover pagare di tasca propria i danni non coperti dall’assicurazione il 40enne che ieri ha provocato un incidente, finendo con l’auto contro altre vetture parcheggiate ed è stato trovato positivo all’alcol test.

L’uomo si è messo alla guida dell’auto nonostante qualche bicchiere di troppo e ha perso il controllo della vettura finendo contro le auto parcheggiate.

In via Roma sono arrivate l’ambulanza e le forze dell’ordine che hanno sottoposto il conducente al test per rilevare l’uso di alcol trovandolo positivo ad un livello di 3,40 g/l quando il limite massimo è di 0,5 g/l.

A questo punto è scattato il sequestro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza e ora l’assicurazione potrebbe rivalersi su di lui per i danni causati.

Le forze dell’ordine potrebbero multarlo sino a 6.000 euro e rischia la confisca dell’auto.