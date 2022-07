Ancora una giornata da bollino rosso per il caldo in Liguria. In leggero calo le temperature ma aumenterà sensibilmente l’umidità e il senso di afa.

A confermare le previsioni meteo negative è Arpal che ha lanciato l’avviso meteorologico per disagio fisiologico da caldo.

Anche oggi interessati i versanti marittimi ma le temperature elevate sono previste anche sui versanti padani.

L’alta pressione subtropicale continua a portare temperature largamente sopra i 30 gradi, con disagio elevato in particolare lungo i versanti marittimi.

Oggi è atteso un lieve calo termico accompagnato, però, da un aumento del tasso di umidità indotto da un debole flusso di correnti di origine meridionale.

Il disagio resterà elevato, specie nei centri urbani e nelle valli interne dei versanti marittimi. Venerdì ulteriore lieve calo termico sempre con valori di umidità medio-alti; la situazione verrà, comunque, rivalutata nei prossimi giorni.