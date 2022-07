Genova – Hanno lasciato il cane chiuso nell’auto parcheggiata al sole e quando sono tornati l’animale era agonizzante per il caldo ed è poi morto.

E’ successo all’ora di pranzo in piazza della Vittoria, in pieno centro cittadino.

Due donne ed una bambina sono scese dall’auto appena parcheggiata lasciando un labrador nella vettura, non è ancora chiaro se per dimenticanza o per un tragico errore. Al loro ritorno hanno trovato l’animale ormai svenuto e con la respirazione difficoltosa e nonostante i tentativi di rianimarlo è deceduto durante il tentativo di salvataggio della Croce Gialla chiamata sul posto.

Rischiano una denuncia per maltrattamento di animali le due donne che avrebbero potuto portare l’animale con loro e che, invece, forse lo hanno dimenticato o hanno sottovalutato il caldo terribile di questi giorni.

Le due donne sono state identificate e nonostante fossero sotto choc per quanto avvenuto, sono state segnalate per una possibile denuncia.

Veterinari ed esperti invitano alla massima prudenza e a non sottoporre i cani a stress da calore nelle auto o anche solo passeggiando sotto il sole.