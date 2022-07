Taggia (Imperia) – Momenti di paura, la scorsa notte, per l’incendio che ha gravemente danneggiato una palazzina di via Revelli a Taggia, nell’imperiese. Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate in un appartamento dell’edificio estendendosi rapidamente anche al tetto. Una persona, nel tentativo di mettersi in salvo, è salita sul tetto restando intossicata dal fumo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno subito messo in salvo la persona sul tetto e fatto evacuare tutto l’edificio per precauzione.

Per domare le fiamme sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e diverse squadre di pompieri e le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore.

Alla fine tre sono le persone ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo, tra loro anche un vigile del fuoco.

Gravi i danni alla palazzina e sono in corso rilievi per stabilire se le abitazioni sono agibili o meno. I residenti hanno trascorso la notte in sistemazioni di fortuna, da amici e parenti.

In corso anche le prime indagini per risalire all’origine delle fiamme e alle eventuali responsabilità.