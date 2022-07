Genova – Sulla spiaggia di Voltri tornano i cani bagnini. Squadra che vince non si cambia ed anche il nuovo Municipio VII Ponente, rinnovato nella sua Maggioranza, ha confermato la presenza sul litorale voltrese del team dei volontari della SICS – Squadra Italiana Cani Salvataggio – Scuola Italiana Cani Salvataggio con i loro splendidi e preparatissimi “cani bagnino”.

La squadra presterà servizio in tre diverse postazioni.

Una di queste resta quella della spiaggia dei bambini dove la presenza dei cuccioloni registra sempre un grande successo ed interesse.

Saranno presenti tutte le Domeniche di Agosto e a Ferragosto, con un totale di 70/80 unità cinofile.

Una collaborazione con il Municipio VII Genova Ponente e la Capitaneria di Porto di Genova che dura da anni, per la sicurezza dei bagnanti.