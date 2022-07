Ventimiglia – E’ stato ritrovato alla stazione ferroviaria di confine, nel ponente ligure, Andrea Pacifico, il cuoco di 32 anni originario di Bastiglia, nel modenese, di cui si erano perse le tracce lo scorso 11 luglio, durante il suo viaggio verso Santiago di Compostela.

Pacifico è stato riconosciuto dagli agenti della polizia ferroviaria che controllavano i passeggeri in arrivo e in partenza dalla stazione di confine con la Francia ed è stato aiutato e rifocillato prima di chiamare i genitori per rassicurarli.

Del caso di Andrea pacifico si era occupata anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto” che aveva raccolto segnalazioni dalla Francia.

Il ragazzo era stato avvistato in un Ostello a Saint Gilles, tra Marsiglia e Montpellier e la madre, accorsa sul posto, aveva confermato che la firma sul registro delle presenze era effettivamente del giovane.

Dal 19 luglio, però nessuna altra traccia sino al lieto fine.

Ora sarà il giovane a spiegare cosa gli è successo e cosa gli ha impedito di comunicare a casa la sua posizione.