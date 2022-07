Savona – Sono stati evacuati due palazzi, questa mattina, per un incendio divampato intorno alle 8,30 sul tetto di un edificio in via di ristrutturazione in via Bartoli.

A dare l’allarme alcuni operai che stavano lavorando sulla struttura ed hanno improvvisamente visto il fumo che si alzava da uno degli appartamenti all’ultimo piano del palazzo.

L’intero edificio è stato evacuato mentre sul posto intervenivano i vigili del fuoco che hanno subito iniziato le complesse operazioni di spegnimento.

Per precauzione è stato evacuato anche un edificio vicino e le famiglie hanno dovuto lasciare i loro appartamenti in fretta e furia e senza poter portare via nulla.

I pompieri hanno domato le fiamme che hanno interessato un tetto che già 30 anni fa era stato danneggiato da un incendio e sul quale erano in corso lavori di restauro.

Due gli appartamenti danneggiati in modo grave ma è probabile che le famiglie dell’intero edificio debbano trascorrere la prossima notte fuori casa in attesa che i tecnici verifichino se l’edificio è pericolante o meno.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Un anziano si è ustionato un braccio mentre abbandonava la casa.