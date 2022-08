Genova – Avevano scelto il muro della chiesa della Sacra Famiglia in via Moltaldo per creare fondare una nuova colonia ma sono state “sfrattate” perché diventate pericolose per i passanti.

Curioso intervento degli apicoltori in via Montaldo per la rimozione di un nido di api che si erano installate all’interno di un buco nel muro della chiesa.

Gli apicoltori sono stati costretti ad aprire un grosso buco nel muro per raggiungere il nido e “aspirare” le api con un “aspirasciami”, una sorta di aspirapolvere studiato apposta per non danneggiare le api.

Dopo aver aperto il grosso buco nel muro, gli apicoltori hanno aspirato le api e raccolto cibo e miele immagazzinati e hanno poi trasferito la famiglia di api in un luogo sicuro.

Per tutta la durata dell’operazione è stato necessario chiudere al passaggio pedonale il tratto tra via Leonardo Montaldo e via Bobbio, nel passaggio della Chiesa Sacra Famiglia.

(Foto di MarcoGE79 da Facebook)