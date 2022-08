Genova – I lavori di via Sturla sono fermi e la strada scarificata è pericolosa per motociclisti e scooteristi. A denunciarlo i residenti della zona che hanno già visto diversi incidenti, fortunatamente non gravi, e si domandano come mai i lavori si siano apparentemente “fermati” dopo le operazioni di asfaltatura di gran parte della via.

Per poter stendere il nuovo manto stradale in modo omogeneo, infatti, a seguito dei lavori che avevano “devastato” quello precedente, rendendolo pericoloso, via Sturla è stata scarificata con la rimozione dello strato superficiale di asfalto.

Un lavoro che lascia la strada in condizioni di pericolo poichè dissestata e con presenza di ghiaietta che fa scivolare le ruote delle moto.

Il fondo irregolare, con striature e solchi molto accentuati, rendono particolarmente pericoloso il percorso e per questo, in genere, la scarificazione avviene a brevissimo intervallo rispetto alla successiva asfaltatura.

La cosa non sta avvenendo in via Sturla dove il manto stradale è fermo allo stato da qualche giorno.