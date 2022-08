Savona – Il cane anti droga Ciko lo ha subito puntato e lui, innervosito, è stato controllato dagli uomini della Guardia di Finanza che hanno scoperto che aveva nascosto un panetto di hashish di circa 75 grammi nella siepe accanto alla panchina dove stava seduto.

Un 21enne di origine albanese è stato fermato dai finanzieri del gruppo di Savona, nell’ambito di controlli orientati alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto nei pressi del Piazzale Eroe dei due Mondi a Savona dove il giovane residente nell’alessandrino, è stato segnalato più volte dal cane “Ciko.

Durante l’ispezione, nella siepe posta alle spalle della panchina dove il giovane era seduto, hanno rinvenuto un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di 77,47 grammi.

La successiva perquisizione sulla persona consentiva di rinvenire, all’interno del borsello del ragazzo, un bilancino di precisione ed un coltellino svizzero, presumibilmente utilizzati per il taglio ed il confezionamento della sostanza, ai fini dello spaccio.

Il soggetto è stato tratto in arresto, mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Dalla vendita della sostanza stupefacente, lo spacciatore avrebbe avuto un profitto di oltre 1.500 euro.

Nel corso della stessa missione, le Fiamme Gialle hanno anche sottoposto a controllo altri due soggetti, un diciannovenne torinese ed un 22enne di Savona, anche loro individuati grazie al fiuto dell’unità cinofila, trovati in possesso rispettivamente di 0,70 grammi e 1,75 grammi di hashish.

Lo stupefacente è stato sequestrato ed i due giovani segnalati alla Prefettura di Savona.

Complessivamente, dall’inizio del periodo estivo, le Fiamme Gialle savonesi hanno segnalato 17 persone alla locale Prefettura, per uso di sostanze stupefacenti.