Sarzana – E’ riuscito a fuggire dal carcere di Cuneo ma è stato ripreso Daniele Bedini, il falegname di 32 anni accusato di essere il killer che ha ucciso Nevila Pjetri e Camilla Bertolotti a Sarzana.

L’artigiano di Carrara era appena stato trasferito nel carcere di Cerialdo dopo il tentativo di fuga da La Spezia, terminato con una brutta caduta per la rottura delle lenzuola arrotolate usate come corda.

Incredibilmente Bedini è riuscito a guadagnare la via di fuga ma ha commesso un errore e si è diretto verso la stazione più vicina ed è salito su un treno in partenza e lì lo hanno trovato le forze dell’ordine che subito hanno dato vita ad una maxi caccia all’uomo per riprenderlo.

Polizia penitenziaria, carabinieri e polizia di Stato hanno setacciato tutte le possibili vie di fuga rintracciando Bedini sul treno in partenza.

Un’evasione durata meno di un’ora ma che ha evidenziato problemi di sicurezza e la pericolosità dell’uomo che è già al suo secondo tentativo di fuga.

Per il sospetto killer delle prostitute è scattata la massima sorveglianza e l’isolamento.