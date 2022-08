Alassio (Savona) – Grave incidente nella notte nella centralissima piazza Partigiani. Intorno alle 4,30 un’auto e una moto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire e il conducente del mezzo a due ruote ha avuto la peggio.

Il ragazzo di 21 anni in sella alla moto è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite e fratture.

Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’incidente anche le auto della polizia locale che stanno raccogliendo gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.