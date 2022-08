Leca di Albenga (Savona) – Inizia oggi e proseguirà sino a domenica 14 agosto la 43a

Sagra del Budino della Nonna, nelle opere parrocchiali di Leca d’Albenga.

Dopo due anni di stop, più carichi che mai, le ragazze e i ragazzi della parrocchia e della pallavolo stanno finendo i preparativi per offrire la degustazione dei piatti tipici della tradizione con numerose novità sul menù, ottimi vini e l’immancabile Budino.

Quest’anno a Leca d’ Albenga, oltre all’ottima musica, nella serata di venerdì, farà la sua prima comparsa nel ponente, l’astro nascente della comicità ligure, Giulia Eleonora Musso con i suoi imperdibili personaggi dei Bagni e Panetteria Rossetti.

Gli Studio 54, con la loro performance completeranno la serata con un travolgente

repertorio…. ritmo e dance dagli anni settanta ai giorni nostri.

Sabato sarà la volta di Kikko e la Combriccola del Blasco, la più famosa coverband di Vasco, serata per gli appassionati di musica da s/ballo.

Domenica, l’orchestra Beppe Montagna e Veronica Seriani, farà ballare sulle note degli intramontabili motivi della tradizione popolare e non solo….

Dido e i suoi cocktail farà il resto per rendere le serate indimenticabili. Infine per i più piccoli ci saranno giochi ed un campo da pallavolo dove provare assieme all’Albenga Volley i primi palleggi e i primi bagher.