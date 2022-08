Arpal segnala per oggi, mercoledì 17 agosto, l’arrivo di una perturbazione dalla Francia che porterà condizioni di maltempo.

Nel corso della giornata sono attese precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone, di intensità moderata o localmente forte, con intensificazione dei fenomeni dalla sera

I venti saranno in rinforzo da nord fino a 50-60km/h anche rafficati su Ponente, genovesato e savonese, valli savonesi e Stura

Giovedì 18 agosto la perturbazione investirà ancora la Liguria e porterà condizioni di spiccato maltempo con fenomeni a carattere di rovescio o temporale anche forte su tutte le zone fin dalle prime ore della notte.

Anche per domani venti da nord fino a 50-60km/h su Ponente, genovesato e savonese, valli savonesi e Stura, in calo in mattinata