Genova – Una famigliola di cinghiali che passeggia tranquillamente sulla spiaggia di Sturla tra i bagnanti increduli. Ancora segnalazioni e proteste per la presenza non certo rassicurante di grossi animali che si aggirano sulle spiagge genovesi. L’episodio di Sturla non è isolato e quasi ogni giorno la famigliola di cinghiali si presenta per l’ormai immancabile passeggiata.

Gli animali scendono lungo il greto del torrente Sturla ma talvolta arrivano anche da Vernazzola e proseguono verso levante.

Nella maggior parte dei casi la presenza suscita solo curiosità e qualche preoccupazione ma qualche volta si trasforma in qualcosa di più “movimento” come il furto di zaini con cibo o addirittura morsi.

I molti genovesi che frequentano le spiagge di Vernazzola e di Sturla si domandano se la situazione sia “normale” o se invece si potrebbe intervenire, anche solo con l’uso di cani addestrati, per allontanare gli animali almeno dalle zone frequentate da bambini.