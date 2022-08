Genova – Sequestro della patente, blocco del veicolo per tre mesi e 8mila euro di multa. Sono pesantissime le conseguenze per l’automobilista e il camionista che hanno effettuato una inversione di marcia sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, in alcuni tratti cittadini.

Inversione a U per ritornare sulla strada “giusta” per la destinazione che dovevano raggiungere ma un comportamento proibito e punito severamente dal codice della Strada.

Le due scene sono state riprese dalle telecamere di sicurezza e Autostrade per l’Itlia ha allertato la polizia stradale con i dati dei mezzi coinvolti.

La polizia stradale ha individuato i responsabili e li ha fermati per poi sanzionarli.

I due autori dei gesti sconsiderati saranno processati anche per attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti.