Genova – Ha perso la pazienza per il continuo baccano sotto le sue finestre, in via Antonio Negro, a Sestri Ponente, ed ha lanciato un vaso di vetro contro un gruppo di ragazzi.

Un uomo esasperato dal chiasso e dalle difficoltà a riposare ha pensato male di risolvere la questione facendosi “giustizia” da solo ed ha lanciato un contenitore di vetro dalla finestra per scacciare un gruppo di ragazzi che stava facendo baccano.

L’impresa ha però scatenato la reazione delle persone che hanno rischiato di essere colpite e sul posto è arrivata la polizia.

Gli agenti sono risaliti al proprietario dell’appartamento dal quale è stato visto volare il contenitore ed hanno bussato alla porta.

La persona è stata denunciata per lancio di oggetti pericolosi e dovrà risponderne in Tribunale.