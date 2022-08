Correnti di aria più fresca in quota continuano a portare tempo variabile e a tratti instabile sul Nord Italia e sulla Liguria.

Queste le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 29 agosto 2022

In mattinata nuvolosità sparsa alternata a schiarite, anche ampie, sull’intera regione; locali addensamenti più consistenti potranno interessare il settore centrale, non si esclude qualche rovescio associato

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di rovesci e temporali su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, asciutto con solo qualche nube in transito lungo la fascia costiera.

Venti: fino a metà mattina deboli da nord/nord-est a ponente, da sud-est altrove; a seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mare poco mosso.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min 18/25°C, max 26/30°C

Interno: min 9/18°C, max 24/31°C (fondovalle/collina)

Martedì 30 agosto 2022

Al mattino nubi irregolari sull’intera regione, non si esclude anche qualche rovescio o temporale a ponente

Nel corso del pomeriggio rovesci temporaleschi maggiormente diffusi, in graduale estensione da ponente verso levante.

Venti: deboli o moderati di direzione variabile.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: in lieve calo, specie nei valori massimi.

Tendenza per mercoledì 31 agosto 2022T

emporaneo miglioramento, residui fenomeni a levante e nelle zone interne.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve rialzo.