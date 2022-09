Genova – Ancora emergenza cinghiali con passeggiate notturne di famigliole di ungulati alla ricerca di cibo.

Ieri sera una mamma con diversi cuccioli ha banchettato con la spazzatura trovata in un bidone, in via Donaver, nel quartiere di San Fruttuoso.

Gli animali hanno tranquillamente spinto e ribaltato il bidone dei rifiuti sino a farlo cadere e poi hanno mangiato la spazzatura messa a disposizione dai residenti della zona.

Il bidone ribaltato ha causato disagi alla circolazione e pericolo per automobilisti e motociclisti e sarà necessario bonificare l’area a causa della presenza di una notevole quantità di spazzatura a terra.

I residenti chiedono da tempo l’adozione di misure anti cinghiale. In primis il blocco dei bidoni.

(foto di Silvana Pantaleo- Facebook)