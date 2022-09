Genova – Ieri la cattura di alcuni esemplari in via Piave e nella notte ancora passeggiate di famigliole di cinghiali in città.

La polizia locale ha lanciato l’allarme intorno all’1,20 per un branco che camminava per strada, con pericolo per automobilisti e motociclisti, in via Ravel, a Rivarolo.

Ieri mattina, a seguito di numerose segnalazioni, una famigliola è stata rinchiusa nel parcheggio di una casa di Riposo e poi trasferita con gabbie metalliche in destinazione sconosciuta.

(Foto di Archivio)