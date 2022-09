Loano (Savona) – Una maxi rissa per futili motivi tra due diverse bande composte per lo più da ragazzi minorenni. E’ di almeno due feriti gravi il bilancio dello scontro, senza esclusione di colpi, avvenuto nella notte nella cittadina turistica del ponente ligure. In circostanze ancora da chiarire i due gruppi si sono affrontati a pugni e calci ma anche con bastoni e bottiglie di vetro.

A terra sono rimasti due giovani feriti in modo grave, uno dei due sarebbe stato investito anche se non si esclude che proprio l’investimento sia la causa scatenante del conflitto.

All’arrivo delle forze dell’ordine il fuggi fuggi generale ma sarebbero stati identificati alcuni ragazzi tra i 14 e i 20 anni che verranno ascoltati nelle prossime ore e potrebbero fornire elementi utili alle indagini.