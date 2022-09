Genova – Prima ha tentato di far cadere un motociclista che lo ha ripreso perchè camminava in mezzo alla strada e poi si è avventato contro i poliziotti arrivati sul posto.

Notte movimentata per un 4enne che in via Alpini d’Italia ha prima tentato di far cadere a terra un motociclista colpendolo con calci e pugni e poi, all’arrivo degli agenti di polizia, ha inveito anche contro di loro e li ha aggrediti.

L’uomo camminava al centro della strada rischiando di provocare un incidente e quando un motociclista si è fermato per invitarlo a tornare sul marciapiede, lo ha aggredito a pugni e calci cercando di farlo cadere a terra.

L’uomo ha poi proseguito la curiosa passeggiata e quando è arrivata la volante della polizia si è scagliato anche contro gli agenti.

Ne è seguita una colluttazione e un tentativo di fuga durato pochissimo e gli agenti lo hanno portato in Questura per identificarlo ed arrestarlo per violenza e aggressione a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 della scorsa notte.