Genova – Ha perso il controllo dell’auto per cause da accerartare ed è finito contro un’auto posteggiata, distruggendola e invece di fermarsi è fuggito. E’ caccia al pirata della strada, a Marassi, per identificare l’autore dell’incidente avvenuto la notte tra il 5 e il 6 settembre, intorno alle 3,30, nella zona di piazza Guicciardini a Marassi.

L’auto distrutta è di un giovane disabile e l’incidente rischia di causare enormi problemi al giovane per quanto riguarda gli spostamenti. Le riparazioni, inoltre, rischiano di essere costose e potrebbe essere costretto ad acquistare un’auto nuova con un grande esborso di denaro che sarebbe invece coperto dall’assicurazione dell’auto che ha causato il danno.

Secondo il tam tam lanciato sui social, si cerca un fuoristrada scuro, con la ruota di scorta sul posteriore e che presenterebbe ovviamente dei gravi danni.

Chi avesse informazioni può contattare le forze dell’ordine